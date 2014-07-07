آل الشيخ يتهم مدراء المدارس بمجاملة المعلمين

اتهم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدراء المدارس بمجاملة المعلمين في تقييم معلمهم.

وقال في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، تقييم المعلم الحالي غير منصف ، فهو يقيم من قبل مدير مدرسته وفيه كثيراً من المجامله ، سواءاً كان جيداً ام غير ذلك ، رغم أن هناك نماذج خاصة لتقييم كل تربوي ، فهناك تقييم للمعلم وكذلك للمرشد الطلابي وغيرهم من المربين.

وأضاف " مهما بذلنا في المعلم فهو غير كاف ، فهو يحتاج الى تطوير ، فالمسؤول عنه هو المشرف التربوي ووظيفته تقييمه داخل الفصل من حيث إيصاله المعلومه وكيفية تعامله مع طلابه".

وأوضح :" برنامج تطوير المعلمين عن بعد أثمر بشكل جيد فقد كان هناك تطوير المعلم في اللغة الانجليزية ، وسوف يطبق ايضاً مستقبلاً في العلوم والرياضيات".