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آل الشيخ يتهم مدراء المدارس بمجاملة المعلمين

المصدر: الرياض-هاني الصفيان
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اتهم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مدراء المدارس بمجاملة المعلمين في تقييم معلمهم.

وقال في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، تقييم المعلم الحالي غير منصف ، فهو يقيم من قبل مدير مدرسته وفيه كثيراً من المجامله ، سواءاً كان جيداً ام غير ذلك ، رغم أن هناك نماذج خاصة لتقييم كل تربوي ، فهناك تقييم للمعلم وكذلك للمرشد الطلابي وغيرهم من المربين.

وأضاف " مهما بذلنا في المعلم فهو غير كاف ، فهو يحتاج الى تطوير ، فالمسؤول عنه هو المشرف التربوي ووظيفته تقييمه داخل الفصل من حيث إيصاله المعلومه وكيفية تعامله مع طلابه".

وأوضح :" برنامج تطوير المعلمين عن بعد أثمر بشكل جيد فقد كان هناك تطوير المعلم في اللغة الانجليزية ، وسوف يطبق ايضاً مستقبلاً في العلوم والرياضيات".

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