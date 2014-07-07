أمير مكة يوجه بسرعة معالجة 66% من المشاريع المتعثرة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، خلال اجتماع مجلس المنطقة، برصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة في المنطقة، ومعرفة أسباب التعثر، واقتراح الحلول المناسبة، ووضع برنامج زمني لتنفيذها، وذلك بعد أن تجاوزت المشاريع المتعثرة والمتأخرة لكافة الأجهزة 66% من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها والتي بلغت 2508 مشاريع.

وناقش اجتماع مجلس المنطقة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في جلسته الأولى من دورة الانعقاد الثانية للعام الجاري، منها تقرير لجنة التنمية العمرانية عن أولويات مشاريع الطرق للعام المقبل والتي كان من أهمها تنفيذ حواجز خرسانية في الجزيرة الوسطية لطريق مكة المكرمة - جدة السريع، توسعة طريق الطائف – الهدا.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية الصحية، والذي تضمن الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية (كورونا ــ الضنك ــ H1H1)، والموافقة على إنشاء 32 مراكزاً صحياً جديدا.

وأعرب أمير منطقة مكة المكرمة عن الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء على استثناء مشروع النقل العام بمكة المكرمة من نظام المنافسات الحكومية، والذي يجسد اهتمام القيادة بتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين.

كما أهاب بضرورة توفير متطلبات المواطنين والمقيمين والزوار من سلع ومواد غذائية وتشديد الرقابة وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة ومحافظاتها لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب بها، وذلك بالتعاون وتكاتف الجميع في هذا الجانب.