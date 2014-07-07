إطلاق مشروع خدمة سيارات الأجرة الممتازة

تطلق وزارات النقل والعمل والداخلية غداً الثلاثاء مشروع خدمة سيارات الأجرة الممتازة، والذي يوفر أكثر من 500 سيارة و600 سائق في المرحلة الأولى.

يعقد كل من وزير النقل الدكتور جباره الصريصري ووزير العمل المهندس عادل فقيه بمشاركة وزارة الداخلية مؤتمراً صحافياً مشتركاً لإطلاق المشروع الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمة الأجرة العامة، وكذلك توطين وظائفها بما في ذلك السائقون، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تشغيل (500) سيارة بعدد (600) سائق سعودي بمدينة الرياض، على أن تمتد الخدمة إلى بقية مدن المملكة الأخرى في ضوء نتائج هذه التجربة لتستهدف توفير (60) ألف وظيفة في هذا القطاع.