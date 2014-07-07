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إغلاق محطة وقود تتلاعب بجودة البنزين

المصدر: الرياض - العربية.نت
المحطة المتورطة بخلط البنزين مع الديزل في الزلفي
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أغلقت وزارة التجارة والصناعة محطة وقود بعد كشف تلاعبها في بنزين السيارات عن طريق خلطة مع الديزل، ما تسبب في تضرر 40 سيارة بمحافظة الزلفي.

وتعود تفاصيل القصة إلى تلقي مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة عدداً من بلاغات المستهلكين بشأن مخالفة أحد محطات بيع المحروقات في الزلفي، حيث توجهت على الفور الفرق الرقابية للوقوف على الموقع ومباشرة البلاغات والتأكد من صحتها.

ورصد المراقبون تعطل عدد كبير من المركبات داخل المحطة، فيما أقر مالك محطة الوقود والعاملون فيها أن خلط الديزل مع بنزين (أوكتان 91) تم عن طريق الخطأ، فيما جرى إغلاق الموقع وتكليف المالك بشحن وإصلاح السيارات المتضررة على حسابه الخاص، إلى جانب مصادرة وإتلاف المحروقات المخلوطة بداخلها بالتعاون مع الدفاع المدني.

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