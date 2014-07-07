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الثقفي: 9 مشاريع متأخرة فقط ونتابع بقوة أي تأخير

المصدر: جدة - العربية.نت
عبد الله الثقفي
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نفى المدير العام للتربية والتعليم بجدة، عبدالله الثقفي، ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" جملة وتفصيلا،ً اليوم الاثنين، بعنوان (تأخر تنفيذ 90% من مشاريع وزارة التربية والتعليم بجدة).

وأكد أن ما نشر لا صحة له على الإطلاق ولا يعتمد على أي مصدر أو معلومة صحيحة، مؤكداً أن عدد المشاريع المتأخرة بجدة لا يتجاوز 9 مشاريع، بينما بقية المشاريع يسير العمل فيها وفق الخطة الزمنية.

وأوضح الثقفي أن تقارير شهرية ترفع للوزارة تتضمن جميع المشاريع ومراحل العمل فيها والمعوقات إن وجدت.

وشدد على أن تعليم جدة يتابع بحزم أي تأخير قد يحدث، ويتخذ فيه الإجراءات اللازمة الفورية، كما تتم محاسبة أي تقصير في هذا الشأن.

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