العالم العربي يعلقون على أحداث جنوب السعودية

في الوقت الذي نجحت فيه السلطات الأمنية في المملكة، من إفشال مؤامرة إرهابية في حدودها الجنوبية، أصدرت الأردن بياناً أدانت فيه الاعتداء الإرهابي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني "إن الأردن يدين بشدة هذا الاعتداء على قوات الأمن السعودية الذي أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن " .

وعبر عن تضامن الأردن حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والعنف أيًا كان مصدره .

وفي السياق ذاته ندّدت جامعة الدول العربية بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منفذ الوديعة ومبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شروره.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في بيان صحفي اليوم عن تضامن الجامعة الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار المملكة وأمنها.

بينما نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشجاعة وكفاءة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية ، التي تمكنت من إحباط تلك المؤامرة.

وقال في بيان صحفي اليوم " إن تصدي رجال الأمن للعناصر الإجرامية الستة، وقتل خمسة منهم والقبض على السادس، أدى إلى إحباط مخططات هؤلاء الإرهابيين الخبيثة، التي سعوا إليها بما حملوه من أفكار ضالة، وأسلحة فتاكة، ونوايا شريرة لزعزعة الأمن وترويع الآمنين في المملكة .

وأضاف" هذا النجاح الذي حققه رجال الأمن البواسل يضاف إلى النجاحات المشهودة التي حققتها المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي لخلاياه، وردع المحرضين عليه".

من جهتها نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا أمنيًا في محافظة شروره بالمملكة .

واعتبر بيان صادر عن المنظمة من مقرها بالرباط ، اليوم " أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي من قبل فئة ضالة منحرفة عن هدي الإسلام وتعاليمه السمحة ، وفي أول جمعة من شهر رمضان المبارك، فساد في الأرض وحرابة يجرمهما الشرع، يجب إدانته بقوة واستخدام كل الإمكانات اللازمة للقضاء عليه وملاحقة الضالعين فيه " .

ودعت (الايسيسكو) إلى الحرص على تحصين الشباب بالفكر الإسلامي الصحيح الذي يبني العقول ويرشد السلوك وينشر قيم السلم والأمن ويحمي من الانزلاق في مهاوي الضلال والانحراف والإجرام.

بدورها دانت الجمهورية اليمنية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منفذ الوديعة ومبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شروره بالمملكة العربية السعودية .

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم " عن تضامن الشعب والحكومة اليمنية مع شعب و حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين " وقال المصدر " إن قوات الجيش والأمن اليمنية لن تأل جهدًا في مكافحة الإرهاب حتى يتم استئصاله

وأكد أن الإرهاب يشكل آفة لا تهدد أمن واستقرار المنطقة فحسب وإنما تهدد أيضًا الأمن والسلم الدوليين ، مجددًا التزام اليمن بالتعاون المشترك مع المملكة في مكافحة الإرهاب . .

