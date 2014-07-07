القبض على خالطي البنزين في جدة

قبضت شرطة مكة المكرمة على 3 أشخاص من جنسية آسيوية قاموا بخلط مادة حمراء اللون مع البنزين الأخضر (91)، وقيامهم بعمليات البيع والتعبئة لأصحاب المركبات على أنه بنزين أحمر (95) في إحدى محطات الوقود في جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي القرشي، إن قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة تمكنت من القبض على الأشخاص بإحدى محطات وقود المركبات بحي مدائن الفهد جنوب محافظة جدة، مؤكدا أنه تم تحريز المادة المستخدمة بحوزتهم وضبطهم لإكمال الإجراءات اللازمة وتسليمهم لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.