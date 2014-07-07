شرطة مكة : مقطع رجل اﻷمن غير ذي صلة

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة صباح أمس اﻷحد على شخصين، إبان اعتدائهما على ثلاثة مواطنين، إثر خلافات سابقة بينهم.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن : "الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة تبلغت صباح الأحد من ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل أمن من قطاع عسكري، لكنه يرتدى الزي المدني، وذلك بتعرضهم للاعتداء من قبل شخصين أثناء تواجدهم في أحد الأماكن للتنزهة، ونتج عن ذلك إصابة بسيطة لإثنين من المبلغين".

وأكد المقدم القرشي أنه تم ضبط جميع أطراف القضية والتحفظ عليهم، وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

وفي السياق نفسه، نفت شرطة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في صور لرجل أمن أثناء تلقيه العلاج، وشدد بيان شرطة المنطقة على أن "المقاطع المذكورة لا تمت للقضية بصلة، لكون رجل الأمن المصاب خارج عمله، ويرتدي الزي المدني".

كما حذر البيان في الوقت نفسه من عدم الإنسياق وراء الشائعات، والحرص على تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.