فتاوى المراجع وفرق الموت!

لجنة خماسية للنظر في طلبات أصحاب الواجهات البحرية للقيام بعمليات الردم والتجريف !

ــ يا خوفي أن تلتقي القارتان !

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اللواء التركي: «٩٠% من أعضاء الجماعات الإرهابية مغرر بهم و١٠% مصرون على هذا الفكر الضال بالرغم من كل المحاولات لإثنائهم عنه» !

ــ المغرر والمغرر به، وجهان لعملة واحدة عندما تسفك الدماء المعصومة، لكن المشكلة في المتعاطف الجاهل !

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تقرير طبي يؤكد أن الفتى الفلسطيني المخطوف في القدس أحرق حيا من قبل خاطفيه !

ــ طبعا الإعلام الغربي كسياسييه: لا أرى لا أسمع لا أتكلم !

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مجلس محافظة بغداد بعد مجلس محافظة البصرة يعلن مقاطعة المنتجات السعودية !

ــ بئس التجارة مع من يجاهر بالعداوة !

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أمريكا تصبح أكبر بلد منتج للنفط في العالم متخطية السعودية!

ــ تراجعنا عن الصدارة، فهل سيتراجع الحسد ؟!

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مؤيدو المالكي المتطرفون يهاجمون أنصار المعارض الشيعي آية الله الصرخي!

ــ ألم يتعرض حزب حسن نصر الله للمرجع الشيعي في لبنان السيد علي الأمين ؟! إنه نهج المتطرفين الإقصائي عند ركوب صهوة الدين !

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التايمز: فرق الموت الشيعية في بغداد تقتل على الهوية السنية !

ــ نتيجة حتمية لفتاوى المراجع الدينية المتهورة وتعبئة الأحزاب الميليشياوية المتسيسة !

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140707/Con20140707710779.htm