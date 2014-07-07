فوق طاقتي.. Above my window

يمر المرء في قراءاته العادية على تعبيرات لم يتحدث بها قدماء اللغة، وجاءت فقط مع العصرنة والسرعة والرغبة في إيصال الخبر إلى المتلقي.

ونتيجة لسرعة الترجمة وجودتها أو رداءتها صرنا نسمع عبارات لا معنى لها. فكلمات مثل "بدم بارد" جاءت من الإنجليزية IN COLD BLOOD. وأقرب تعبير بالعربية الفصحى هو "غيلة" أو "غدر" أو مع سبق الإصرار. فالطفل العربي عندما يسمع عبارة "بدم بارد" فهو سيذهب إلى ماتعنيه في علوم الأحياء "ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد".

والذي أراه أنه لا فرق بين أن يقتل إنسان إنساناَ بدم بارد أو دم حار. وكما قلت فإن سرعة العصر جعلت المحرر والكاتب لا يعبأ في البحث أو تذكّر مفردة غدرٍ أو غيلة فكتب ما ترجمته وكالة الأنباء.

لم يغب عن اللغة الإعلامية العربية أن تتبنى دلالات وألفاظاً جاءتنا من اللغة الإنجليزية، فالمتتبع لنشرات الأخبار وكذلك من يقرأ الصحف بدأ يقرأ ويسمع عبارة "والكرة الآن في ملعب.." وهو مصطلح لم تكن اللغة الإعلامية تعرفه قبل السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، وقد جاء من العبارة الإنجليزية IN HIS COURT YARD.

واندرجت تلك العبارة عرفاً وتطبيقاً في التعليقات الرياضية، والإعلام الغربي ذكي جداً، فهو لا يفتأ يستعمل العبارة المعينة حتى يملها الناس ثم ينصرف إلى عبارة أخرى أقرب إلى ذهن السامع ومفاهيمه اليومية واهتماماته. ولا شك أن الكرة تستقطب الناس ولذكرها الحظ الأوفر، والعبارة جاءت من لعبة التنس.

وكان ظن أحد التلاميذ الدارسين لعلوم الترجمة أن "الأقمار الاصطناعية" يمكن أن تجري ترجمتها

MOONS INDUSTRIAL

ولو تم هذا فهي جناية لأن اسمها محسوم بكلمة SATALITES.

وتضايقني صحافة سعودية تصدر من الخارج حيث تترجم نصوصاً كتبها غيرنا، عن بلدنا، وموجهة إلى قارئ لا يعرف عن وطننا إلا القليل، ثم يترجمونها حرفياً دون تحرير كاف لتأتي العبارات مضحكة.

وقد دأبت علوم العصر على إفهام المحترف أن الترجمة لا تعتبر نقل كلمة من لغة إلى أخرى، لأنها القواعد، والدلالات اللفظية، والمعلومة التي تحملها الكلمة، وكلها على المترجم أن يرعاها. لذلك أصبح للترجمة نظريات ومدارس، منها نظرية «الثالوث»، التي قال بها «جورج ستاينر»، حيث وضع للترجمة ثلاث طرق: الحرفية (أو الكلمة بالكلمة)، والحرة (الدلالة بالدلالة)، والترجمة الأمينة.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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