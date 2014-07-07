وإذن ستشيّد الملاعب

كتبت أمس نثارا عن أنّ هناك سبعين مشروعا لإنشاء مقار أندية في رعاية الشباب لم تنجز بعد، مع توافر المبالغ المرصودة لها، وأردت أن أتساءل كيف يتسنى لهذا الجهاز أن ينفذ الأمر السامي القاضي بإنشاء أحد عشر ملعبا، ولكنني أحجمت عن ذلك من قبيل التفاؤل والأمل في حدوث معجزة، وهو تفاؤل لم يبدد قلقي، ولكنّ خادم الحرمين الشريفين شفى صدورنا وبدّد قلقنا بإصدار أمره بتكليف شركة أرامكو بإنشاء هذه الملاعب، وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تمّ إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ووفقا ل "الرياض" العدد رقم ١٦٨١٢ الصادر في ٧ رمضان ١٤٣٥ الموافق ٥ يوليو ٢٠١٤، صرح المهندس على النعيمي قائلا: «إنّ هذه المشروعات سيتم العمل بها تحت اسم" (برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة).

واختتم تصريحه قائلا: (نحن نشعر بثقة واعتزاز بثقة خادم الحرمين الشريفين، التي تجلت بتكليفه وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية، بتنفيذ هذه المشروعات المهمة، ونطلب من الله العليّ القدير أن يوفقنا لنكون عند حسن ظنه، حفظه الله، وظنّ المواطنين «ولا ريب في أنّ أرامكو ستكون تحت حسن ظننا، وميعادنا إن شاء الله في كأس العالم القادم لكرة القدم، فايّ أمة تنهض في هذا المضمار بقدر ما فيها من ملاعب.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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