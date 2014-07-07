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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

وإذن ستشيّد الملاعب

كتبت أمس نثارا عن أنّ هناك سبعين مشروعا لإنشاء مقار أندية في رعاية الشباب لم تنجز بعد، مع توافر المبالغ المرصودة لها، وأردت أن أتساءل كيف يتسنى لهذا الجهاز أن ينفذ الأمر السامي القاضي بإنشاء أحد عشر ملعبا، ولكنني أحجمت عن ذلك من قبيل التفاؤل والأمل في حدوث معجزة، وهو تفاؤل لم يبدد قلقي، ولكنّ خادم الحرمين الشريفين شفى صدورنا وبدّد قلقنا بإصدار أمره بتكليف شركة أرامكو بإنشاء هذه الملاعب، وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تمّ إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ووفقا ل "الرياض" العدد رقم ١٦٨١٢ الصادر في ٧ رمضان ١٤٣٥ الموافق ٥ يوليو ٢٠١٤، صرح المهندس على النعيمي قائلا: «إنّ هذه المشروعات سيتم العمل بها تحت اسم" (برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة).

واختتم تصريحه قائلا: (نحن نشعر بثقة واعتزاز بثقة خادم الحرمين الشريفين، التي تجلت بتكليفه وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية، بتنفيذ هذه المشروعات المهمة، ونطلب من الله العليّ القدير أن يوفقنا لنكون عند حسن ظنه، حفظه الله، وظنّ المواطنين «ولا ريب في أنّ أرامكو ستكون تحت حسن ظننا، وميعادنا إن شاء الله في كأس العالم القادم لكرة القدم، فايّ أمة تنهض في هذا المضمار بقدر ما فيها من ملاعب.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/950495

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