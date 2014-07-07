17 فرقة إطفاء تخمد حريقاً في جدة

أوضح نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمحافظة جدة المقدم وليد بن سامي أبو الشنب أنه في تمام الساعة 10,47 صباحاً اليوم ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني بمحافظة جدة عن تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة بحي الهنداوية غرب مدينة الحجاج , مشيراً إلى أنه تم في حينه تحريك الفرق اللازمة للموقع تساندها المعدات المساندة وصهاريج المياه .

وقال في بيان حول الحريق : إنه حين الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من البضائع والحاويات المعدة للنقل وتم مباشرة الحادث من جميع الجهات وعدم امتداده للمستودعات المجاورة .

وأضاف نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بجدة أن 17 فرقة إطفاء وإنقاذ شاركت في الحالة إضافة إلى عدد من صهاريج المياه .