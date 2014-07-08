السعودية: الإرهابيون المعتدون على "الوديعة" سعوديون

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أسماء الإرهابيين المعتدين على منفذ الوديعة. وقالت في بيان لها إن "نتائج تحليل البصمة الوراثية للقتلى من منفذي الجريمة الإرهابية الآثمة أكدت أن جميعهم سعوديون من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة المتواجدين خارجها، وهم كل من:

1- موسى عبدالله محمد البكري الشهري، وقد سبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالحبس لتورطه في جرائم ونشاطات إرهابية، وتم إطلاق سراحه بتاريخ 10 / 6 / 1433هـ.

2-أيوب صالح عبدالعزيز السويد، وقد سبق أن أفاد ذووه عن تغيبه حيث تلقوا اتصالاً منه يفيد بتواجده في منطقه تشهد صراعا.

3- صالح علي سعد العمري، وقد سبق أن صدر بحقه حكم بالحبس لتورطه في جرائم ونشاطات إرهابية، وتم إطلاق سراحه بتاريخ 12 / 6 / 1432هـ.

4-فرج يسلم محمد الصيعري، وقد سبق أن صدر بحقه حكمان قضائيان بالسجن والجلد لتورطه في قضايا تعاطي مخدرات، كما تقدم ذووه بالإبلاغ عن مغادرته من المملكة بطريقه غير نظامية وتوجهه إلى مناطق تشهد صراعا.

5-عبدالعزيز إبراهيم عبدالله الرشودي، وقد سبق استعادته من مناطق تشهد صراعاً وأطلق سراحه بتاريخ 23 / 7 / 1433هـ.

