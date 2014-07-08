أكثر من 33 ألف متقدم على نظام "ساعد" للتوظيف

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمين على نظام "ساعد" لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور حتى اليوم، بلغ أكثر من 33 ألف متقدم ومتقدمة، منهم 17152 من الرجال، و16308 من النساء، منذ أن أطلقته وزارة الخدمة المدنية في الـ16 من شهر رجب الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على نظام التوظيف "جدارة" لن يتاح لهم التقديم على هذا النظام، لكونه موجها لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، وتدعو في الوقت ذاته الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم (إن وجدت) عبر الأيقونة المخصصة للنظام على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام "ساعد" يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثيرا من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر النظام للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا النظام دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.