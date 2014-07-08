إذا ما أنت قدّها.. ليش تفعلها

زواج القاصرات -أي الطفلات، اعتبرها قضية إنسانية وأخلاقية، يجب معاقبة أولياء أمورهن بأشد العقوبات، وهي من وجهة نظري جريمة لا تقل عن جريمة (وأد البنات) التي حرمها المولى عز وجل عندما قال متسائلا ومستنكرا: (بأي ذنب قتلت)؟!.

ولا أنسى موقف ذلك (الجد) في منطقة جازان عندما دافع عن حفيدته الصغيرة، التي أصر والدها الذي هو ابنه على تزويجها برجل (ثمانيني) طمعا منه في الحصول على مهرها ليشبع به إدمانه على المخدرات، وعندما وقف والده في وجهه ضد إتمام هذا الزواج، ما كان من ابنه المدمن إلا أن يضربه على رأسه بعصا غليظة أودت بحياته.

حقا إنها لمأساة، ولكنه واقع مؤلم يجب أن لا نغفل عنه، بل ويجب أن نضرب بيد من حديد على كل من يتاجر به.

وإليكم ما أكده (عادل الثبيتي)، وهو ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الطائف ويقول: إن الجمعية منعت أخيرا زواج قاصرتين بمسنين اتفقا عليه مع والدهما، وأوضح أن الجمعية تلقت بلاغا من أقارب الطفلتين، وتدخلت إلى جانب جهات أخرى وتم منع إتمام الزواج.

وأشار الثبيتي في تصريحه، إلى أن إحدى القاصرتين تبلغ من العمر (١١) عاما، في حين تجاوز عمر المسن الذي تقدم للاقتران بها ٧٥ عاما، وأضاف: إن هذا العقد يعتبر ظلما للطفلة، وتم منع إتمام العقد للطفلة الأخرى -انتهى.

وخروجا عن الموضوع قليلا، فأنني شخصيا أحزن على كل من يموت ليس من البشر فقط، ولكن حتى الحيوانات أيضا، وأخص بالذكر (الجرابيع). غير أنني لم أحزن على الإطلاق عندما قرأت خبرا عن انتحار رجل مصري طاعن بالسن بعد زواجه من قاصرة، وجاء في حيثيات الخبر:

تلقت مديرية أمن (المينيا) بلاغا يفيد بالعثور على جثة ذلك الرجل وبه عدة طعنات. وأفادت التحريات، أن الجاني هو نفسه المجني عليه -انتهى الخبر.

والحكاية وما فيها يا سادتي، أن ذلك العجوز حاول بشتى الوسائل أن (يقضي وطره) مع تلك الصغيرة، دون أن تسعفه قدراته على ذلك، وبعد عشرين يوما من المحاولات والإحباطات أصابه اليأس، فما كان منه إلا أن يذهب للمطبخ ويتناول السكين وأخذ يطعن نفسه، وحسنا فعل أنه أول ما بدأ به هو (جهازه التناسلي)، هذا كله كان يجري أمام عروسته الصغيرة التي أفزعت الجيران وأهل الحارة بصراخها المتواصل.

وإنني بدوري أتساءل: طيب إذا ما كنت قدها ليش تفعلها يا (باشا)؟!، أو مثلما يقول المثل: اشلك واشل هذا الزواج يا أبو عقل ضيق، وهمة عفا عليها الزمن وأصبحت بالحضيض؟!.

ورحم الله من (عرف قدر نفسه) - والحمد لله أنني أعرف قدرها ولا فخر.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140708/Con20140708710971.htm