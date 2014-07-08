إقرار نظام يحفظ كرامة المرضى النفسيين

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نظاما يحفظ كرامة المرضى النفسيين.

وقال بيان صادر عن المجلس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "وافق مجلس الوزراء على نظام الرعاية الصحية النفسية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك".

وأضاف "ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية".

وتطرق البيان إلى أن مجلس الوزراء استنكر بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له رجال الأمن في منفذ الوديعة الحدودي من قبل مجموعة من خوارج هذا العصر أرباب الفكر الضال، وعده اعتداءً غادراً من قبل فئة ضالة لم تراع حرمة قتل النفس وعظمة شهر الصيام.

