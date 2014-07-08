خادم الحرمين يبحث مع الرئيس اليمني الأحداث الراهنة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجمل الأحداث الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن خادم الحرمين بحث خلال استقباله في قصره بجدة الرئيس اليمني آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات جميعها .

يذكر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وصل إلى جدة، اليوم، في زيارة للمملكة. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز. كما كان في استقباله الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الحج الدكتور بندر حجار الوزير المرافق والقنصل العام للجمهورية اليمنية بجدة السفير علي العياشي وأعضاء السفارة اليمنية.