التجارة تحذر مكاتب العقارات من زيادة السعي على 2.5%

حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، مشيرة إلى أنه لا يحق للمكتب تكرار أخذ السعي في حال تجديد الإيجار وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.

وأكدت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة، مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري، خاصة في سوق التأجير، مشددة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.

واعتبرت الوزارة أن أي مكتب عقاري يتقاضى عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها، وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".