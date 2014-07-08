العفو عن سجناء القضايا المالية بمكة المكرمة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، بالتسديد عن السجناء الموقوفين في قضايا مالية ممن تنطبق عليهم شروط اللجنة، وإطلاق سراحهم فورا ليتمكنوا من قضاء بقية أيام هذا الشهر الكريم بين أسرهم وذويهم.

وكانت لجنة إطلاق سراح الحق الخاص بمنطقة مكة المكرمة التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بإنشائها، قد باشرت أعمالها منذ وقت مبكر من هذا الشهر وفقاً لتوجيهات أمير المنطقة لدراسة الحالات التي ترد إليها، وتطبيق الشروط الخاصة باللجنة واللوائح المنظمة لها، والإسراع في إنهاء إجراءاتها فوراً.