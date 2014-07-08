بدء أعمال الاحلال لنظام التكييف بمطار المؤسس

باشرت ادارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اعمال التجديد لنظام التكييف بالصالة الشمالية على غرار ما تم بالصالة الجنوبية الشهر الماضي. وأوضح مدير عام مطار عبدالحميد بن حماد اباالعري بأنه بعد أن انتهت ادارة المطار من احلال النظام القديم لوحدات التكييف بالصالة الجنوبية بدأت الشركة المقاولة بالمطار اعمالها لتركيب الانظمة الجديدة للصالة الشمالية حيث تم الانتهاء من اعمال التحضير وتركيب المكيفات البديلة التي سيتم تشغيلها بدءا من هذا الاسبوع بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من احلال النظام القديم بالكامل وتركيب الوحدات الجديدة، وأكد اباالعري الى أن الفترة المطلوبة للانتهاء من المشروع اربعة اسابيع ولكن سيتم الضغط على برنامج العمل لتنفيذه بنهاية شهر رمضان المبارك

وأبدى مدير عام المطار اعتذاره لجمهور المسافرين ومستخدمي الصالة الشمالية عن الازعاج الناتج عن ضعف مستوى التكييف بالصالة ووعد بمجرد الانتهاء من المشروع في الايام القادمة سيلمس الجميع مدى التحسن الكبير وعودة نظام التكييف الى أفضل وأقوى من وضعه السابق كما حصل معنا في الصالة الجنوبية .

يذكر أن انظمة التكييف بالصالتين الشمالية والجنوبية قد انتهى عمرها الافتراضي وقد اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني المبالغ اللازمة لتجديدها واحلالها بأنظمة جديدة لضمان استمرار المستوى التشغيلي المناسب وتوفير الراحة اللازمة للمسافرين بالصالات الحالية الى حين الانتقال الى المطار الجديد.