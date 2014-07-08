تأييد الحكم بقضية حل مجلس مطوفي إيران

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لصالح وزارة الحج التي سبق أن أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بموسم حج عام 1433ه،ـ معتمدة على المصلحة العامة.

وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت حكماً برفض دعوى مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بعد تظلمها من قرار وزير الحج الذي نص عـلى حل الـمجلس، وجاء حكم المحكمة لصالح وزارة الحج بصحة الإجراءات التي اتخذتها وسلامة قرارها المبني على المصلحة العامة.

وأكدت وزارة الحج حرصها على قيام كل مؤسسة بالتميز في الأداء، وضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في كل التعليمات التي تصدرها لمواكبة الخطوات التطويرية التي ترعاها الوزارة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الحج، ثم بالدعم المستمر الذي وفرته القيادة الحكيمة لكل أعمال الحج.

وشددت الوزارة على ألا يكون هناك تهاون وتراخٍ في الأداء، لأن حسن الأداء وجودته هو أمانة في أعناق الجميع، ولن تدخر الوزارة وسعاً في تكريم المميزين وتعزيز الثقة فيهم.