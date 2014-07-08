شبهة جنائية وراء احتراق مواطن في الدمام

تلقت شرطة الدمام أخيرا بلاغا من إدارة الدفاع المدني عن مباشرة حالة حريق بشقة سكنية أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر بداخل الشقة، إضافة لتلفيات طالت معظم أنحاء الشقة، وللاشتباه في جنائية الحادث لانحصار مصدر الحريق بمدخل الشقة والعثور على آثار مواد بترولية بالموقع.

باشر المختصون بالشرطة الانتقال والتعامل مع موقع الحادثة وضبط الإفادات اللازمة، حيث وجد المتوفى والمصاب وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر. وجرى نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية من قبل الطب الشرعي، كما تم إسعاف المصاب لتلقي العلاج اللازم، ومازال يخضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة.

وشرع مختصو الأدلة الجنائية بالتعامل مع الموقع ورفع الآثار اللازمة، فيما تناول قسم التحقيقات والبحث الجنائي بشرطة الدمام العمل على توسيع نطاق التحقيق والبحث والتحري عن الواقعة والمشتبه بتورطه بالقيام بها، وأشارت التحقيقات لتورط مواطن ثلاثيني على علاقة بالمتوفى والمصاب بالقيام بإشعال النار بمقدمة الشقة بعد محاولته الدخول إليها، على خلفية سوء تفاهم بينه وبين المتوفى، وتم القبض على المتهم وإيقافه وإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.