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فريق أمني يحضر للسعودية لكشف تفاصيل مقتل ناهد المانع

المصدر: الجوف - عبد العزيز الحمون
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كشف السفير السعودي في بريطانيا، الأمير محمد بن نواف، عن فريق أمني بريطاني على مستوى عالٍ حضر للمملكة من أجل قضية ناهد.

وأكد بعد زيارة قام بها لذوي ناهد في الجوف أن القضية محل اهتمامه ومتابعته الشخصية، وأن الجهات المعنية في السفارة لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى الجاني ومن يقف وراء ذلك وتقديمه للعدالة.

وأوضح "لا يسعنا إلا أن ندعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمدها ربنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، فالفقيدة كانت مكافحة وفاضلة، وتسعى إلى خدمة نفسها وأهلها ووطنها، متسلحة بسلاح العلم، وذلك بشهادة كل من عرف ناهد".

السفير بريطاني السفير بريطاني
السفير البريطاني السفير البريطاني

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