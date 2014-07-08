«رولكس» الخليفة الداعشي !

وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير والتخطيط لـ «عكاظ»: منصب مدير التربية والتعليم غير مناسب للمرأة !
ـ على أساس الرجل مقطع «المناسبة» !
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المحاكم تستقبل ٦٧٠٠٧ قضية خلال هذا العام !
ـ الملاحظ أن معظم القضايا التي تشغل المحاكم يمكن أن تقوم بها إدارات بديلة كقضايا إثبات الإعالة والوفاة وحصر الورثة والطلاق !
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أكثر من ٢٠ حالة ادعاء نبوة وانتحال صفة المهدي المنتظر تم ضبطها في ساحات الحرم خلال السنوات الثلاث الماضية !
ـ أكثر شخصية انتحلت في تاريخ البشرية هي صفة المهدي المنتظر !
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رئيس نادي الهلال يعلن ضم شهداء حادثة شرورة لقائمة مكافآت الفوز بالمباريات والبطولات الموسم المقبل !
ـ جميل أن تقتطع الأندية من الملايين التي تهدرها على أشباه المحترفين لتخصصها للمسؤولية الاجتماعية !
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العدسة ترصد ساعة يد «رولكس» فارهة حول معصم الخليفة الداعشي !
ـ ساعه مزيفة على يد خليفة مزيف !
نقلاً عن صحيفة "عكاظ"