«رولكس» الخليفة الداعشي !

وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير والتخطيط لـ «عكاظ»: منصب مدير التربية والتعليم غير مناسب للمرأة !

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المحاكم تستقبل ٦٧٠٠٧ قضية خلال هذا العام !

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أكثر من ٢٠ حالة ادعاء نبوة وانتحال صفة المهدي المنتظر تم ضبطها في ساحات الحرم خلال السنوات الثلاث الماضية !

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رئيس نادي الهلال يعلن ضم شهداء حادثة شرورة لقائمة مكافآت الفوز بالمباريات والبطولات الموسم المقبل !

ـ جميل أن تقتطع الأندية من الملايين التي تهدرها على أشباه المحترفين لتخصصها للمسؤولية الاجتماعية !

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العدسة ترصد ساعة يد «رولكس» فارهة حول معصم الخليفة الداعشي !

ـ ساعه مزيفة على يد خليفة مزيف !

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140708/Con20140708710972.htm