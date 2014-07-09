أرامكو توقع اتفاقية مع عبدالطيف جميل

أبرمت شركة أرامكو السعودية وشركة عبداللطيف جميل مساء اليوم اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة السلامة المرورية "كن آمناً" في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر شركة أرامكو بجدة .

ووقع الاتفاقية رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح، رئيس شركة عبداللطيف جميل رئيس مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية المهندس محمد عبداللطيف جميل .

وبموجب الاتفاقية ستكون شركة أرامكو السعودية شريكاً متضامناً لتنفيذ مبادرة السلامة المرورية "كن آمناً" التي سبق وأن أعلنت عنها مبادرات عبداللطيف جميل الشهر الماضي ضمن مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، وستقوم أرامكو السعودية في هذا الإطار بمنح مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية صلاحية استخدام المحتوى التثقيفي والتوعوي لبرنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية، من خلال توفير جميع المواد لنسخها، كما ستتعاون الشركتين في إنتاج مقاطع فيلمية قصيرة ورسائل عن السلامة المرورية لزيادة الوعي بالسلامة المرورية في المجتمع.

وتستهدف المبادرة توعية وتثقيف سائقي المركبات بأهمية السلامة المرورية على الطرقات، وكيفية الاستخدام الأمثل للمركبات والطرق مع برامج تعليمية للطلاب في المدارس عن السلامة المرورية والقيادة الآمنة.

وأوضح المهندس خالد الفالح في تصريح بهذه المناسبة أن دخول أرامكو السعودية في هذه الشراكة مع مبادرات عبداللطيف جميل للمبادرات الاجتماعية يعكس حرص أرامكو على نشر تجربتها وخبراتها في خدمة المجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، وذلك للمساعدة في الارتقاء بمستوى ما يقدم من برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وقال الفالح: "لقد اخترنا الدخول مع مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، في هذه الشراكة باعتبارها مؤسسة متميزة في تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية، ولها نشاط كبير في المملكة، وتولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بما فيها السلامة المرورية، التي تعد واحدة من حاجات المجتمع الأكثر إلحاحاً، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في مبادرة أرامكو السعودية للسلامة المرورية والدعم الذي حظيت به من وزارة الداخلية كان دافعاً للشركة للسعي إلى إطلاقها في المنطقة الغربية عبر هذا التعاون مع مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، ليكون نقطة انطلاقة جديدة لها إلى آفاق أرحب".

