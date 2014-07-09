أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز السبت

يعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد الله في مؤتمر صحفي يعقده مساء السبت المقبل في قصر الشرق، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز، الذين سيكرمون في حفل ختامي تنظمه إمارة المنطقة نهاية شهر شوال المقبل.

وأبان وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية أمين عام الجائزة زياد غضيف ، أن جائزة مكة للتميز تهدف إلى تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وكذلك تشجيع وتوظيف التقنيات الحديثة في التطوير، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، إلى جانب إظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وأشار بن غضيف إلى أن جائزة مكة للتميز التي تأتي في دورتها السادسة، تنقسم إلى 8 فروع متمثلة في: خدمات الحج والعمرة، الإداري، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، البيئي , العمراني، العلمي والتقني، ولمح إلى أن الأعمال المشاركة في الجائزة أرسلت عبر عدة طرق متمثلة في مجلس منطقة مكة المكرمة، أو الجهات المشاركة في مجلس المنطقة، وحتى عن طريق المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في بالمنطقة، واعتمدت الأعمال الفائزة بعد التأكد من استيفاء تلك الأعمال للمعايير الخاصة بالترشيح كحد أدنى للمشاركة.

وخلص إلى أن رؤية الجائزة تتمثل في تحقيق أهداف اللجنة الثقافية في مجلس منطقة مكة المكرمة، التي تسعى من خلالها الجائزة إلى تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة.

ولفت إلى أن جائزة مكة للتميز التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة تتكون من لجنه علمية شكلت من الخبرات الأكاديمية والتربوية والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية بقرار من رئيس اللجنة العليا للجائزة ، ويختص بتقديم الدعم والإسناد العلمي والأدبي لفروع الجائزة، بينما تتولى الأمانة العامة للجائزة التنسيق بين اللجان العلمية ولجنة الجائزة التنفيذية والرفع للجنة العليا للاعتماد .

في السياق ذاته، شكلت لجان الجائزة بقرار من رئيس مجلس المنطقة ، وتعتبر الهيئة الإدارية العليا المختصة بعمليات التخطيط وصناعة القرار، ورسم الاستراتيجيات المستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وضمان استمرارية الجائزة بوتيرة تصاعدية وأداء متطور، وتتولى تحديث وتطوير السياسات العامة للجائزة، وتقويم الأداء العام للجائزة وانعكاساتها التطويرية، إلى جانب تحديد موارد التمويل وإقرار ميزانية الجائزة والتوصية باعتماد نتائجها النهائية.

وأوضح أمين عام الجائزة إن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر منذ نحو ثلاث شهور مضت، قراراً بتشكيل اللجنة العليا واللجان التنفيذية لـ "جائزة مكة للتميز" لضمان أداء الجائزة لدورها الريادي وتحقيق الأهداف المرسومة منها، وذلك من أجل تشجيع العمل المميز وتعزيز الجهود البارزة على الصعيدين الفردي والجماعي.

وقال إن اللجنة العليا التي يرأسها أمير المنطقة ضمت كلاً من أمين العاصمة المقدسة، أمين محافظة جدة، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، مدير جامعة أم القرى، مدير جامعة الطائف، وكيل الإمارة المكلف ، أمين محافظة الطائف، وكيل وزارة الحج، مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام الجائزة ومدير عام معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ونصّ قرار تشكيل اللجنة العليا للجائزة على ضمّ رؤساء الأندية الأدبية والغرف التجارية في مكة المكرمة وجدة والطائف إضافة إلى ستة من رجال الأعمال بالمنطقة.

وشمل القرار إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والعلمية برئاسة وكيل الإمارة المساعد للتنمية أمين عام الجائزة وعضويه نخبه من المتخصصين .

