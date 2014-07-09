إطلاق سجناء الحق الخاص بجدة والتسديد عنهم

‏‫أطلقت سجون محافظة جدة اليوم عددا من سجناء الحق الخاص إثر توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاقهم والتسديد عنهم.

وثمن مدير سجون محافظة جدة العميد أحمد الشهراني البادرة الإنسانية لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق سراح سجناء الحق الخاص فورا وعدم تأخيرهم والتسديد عنهم، مشيرا أن هذه البادرة رسمت البسمة على شفاه السجناء المفرج عنهم وأسرهم لإكمال شهر رمضان مع أهاليهم في صورة من صور التلاحم والتعاضد في وطن يمتد فيه الخير.

وقد حضر مراسم الإطلاق الى جانب مدير سجون جدة العميد أحمد الشهراني مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء مسفر السواط ومدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد الشهري ممثلا عن إمارة منطقة مكة المكرمة وعددا من المسؤولين.

وقد أعرب السجناء المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على وقوفه الى جانبهم مثمنين هذا الدور حيث سيتمكنون من قضاء بقية رمضان مع أهاليهم.

