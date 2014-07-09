الحاسوب لا يعرف الاستبداد

فرح قومنا واستبشروا بقرارات أكثر الدواوين الحكومية الاستعانة بالحواسيب للتعامل مع الناس، وأخذ المواعيد من المصحات الحكومية والأهلية، وكذا الدخول إلى المواقع واختيار الخدمة أو طلبها واستجلاء ما هو مطلوب وما يجب تزويد الدائرة به.

هذا الفرح والاستبشار اللذان أشرت إليهما في مطلع المقالة يدلان على أن المجتمع كان يقبل الشقاءء الذي نال منا وعاش معنا طويلا. ومن هنا فتحنا صداقة جديدة مع الحواسيب، وقال البعض إن من أدخلهُ (يقصد الحاسوب) إلى حياة عامة الناس يستحق أُضحية سنوية. لأنه يملك اسلوب إقناع أثبت فعاليته في المواقف الحرجة.

وأقل ما ظهر لنا من حسناته أنه ذو طاقة غير محدودة، وأيضا مُتحضر في طريقة إقناع العميل، ويكظم غيظه ! إذا لم تتيسر حالة الفرد الذي قد يكيل له الشتائم.

على عكس العاملين الأولين في دوائر الحكومة ذات الصلة بالجمهور، حيث تسمع الضجة والنقاش الذي يدور بحيث يُدرك كل مُراجع خفايا قضية المراجع الذي بجانبه.

أتصور أن حركة أعمالنا الإدارية في الوطن العربي كافة كانت موروثاً من عهد الاستعمار أو من قبل ذلك أي من عهود سلاطين آل عثمان وبعدهم الترك.

وأي محسن لقراءة التاريخ الإداري سوف يرى أن ابن الوطن لا ينال مبتغاه بسهولة ويسر، وربما احتاج الأمر إلى إثباتات متطاولة وشهود يقولون إن هذا هو فلان.. وإنه قويم.. وصحيح البنية.. وسليم العقل.. وحيّ يرزق.

عذاب سرنا عليه ونسير منذ خلق ورق الكتابة واستيراده الى بلادنا.

وفي السنين الأخيرة بدأنا نتحدث كثيراً في عبارة إعطاء دور للقطاع الخاص. وتعلمنا أن "القطاع الخاص" عبارة تعني شركات المال والمقاولات والتجار والمزارعين. ولا نزال نجهل أن المعنى يضم كل شيء مدني يريح الحكومة مثل الجمعيات المهنية، ومؤسسات الثقافة والمعرفة من نوادٍ وصالات محاضرات ونشاط خيري. كذلك مؤسسات المهن من محامين ومحاسبين وماسحي الأراضي ومثمّني العقارات.

أثناء الاستعمار الغربي لبعض البلدان العربية وجد الاستعمار ذهنية تعلمت على السوط.. فتركها على حالها وانصرف إلى مصالح أخرى.

وبعد الاستقلال الوطني... جاء الحاكم الوطني..! ليرى أناساً أدمنوا الخضوع والكبت... فأنعم واستمتع ومتّع نفسه.

قال حافظ إبراهيم واصفاً عمر بن الخطاب:

وما استبدَّ برأي في حكومتهِ

إن الحكومة تُغري مستبدِّيها



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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