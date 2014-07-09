تفحم شخص داخل سيارته بعد تعرضه لحادث

توفي شخص بعد تفحم جثته داخل سيارته التي تعرضت لحادث سير على طريق "الجغر" بمحافظة الأحساء، حيث أصيب شخصان آخران بإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال اﻷحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن عمليات هيئة الهلال اﻷحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغا من مواطن صباح اليوم يفيد عن وجود حادث سير على طريق الجفر وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف والقيادة الميدانية للموقع.

وبيّن أنه بعد وصول الفرق الإسعافية وجدت حالة وفاة واحدة وإصابة شخصين بإصابات مختلفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لهما ونقلا الى مستشفى المانع.

