فيديو يكشف حال المتقاعدين

شهدت مدينة عنيزة، أخيراً توسيع لدائرة المسؤولية الاجتماعية تجاه كبار السن، عبر شبة أبو علي، الذي يجد فيه المسنون ما يذهب الملل.

والشبة هي مكانٌ تشعلُ فيهِ النارُ والشايُ والقهوة ُ والذكريات. ويكاد يكون وجود شبة أبو علي مطلبا ً في مدن ٍ متعدّدة ، لكن قد لا تكونُ معادلاتُ التنفيذِ سهلة ً وفقَ المشاركين في تأسيسِها.

ويكشف فيديو أظهرته قناة العربية، خبايا تلك الشبة، التي أصبحت أحد الوسائل الترفيهية للمتقاعد، الذي يعني التورّط َ بساعاتِ فراغ طويلة، و قتلـُها ليس مهمة المتقاعد لوحدهِ، فأسرتـُهُ، ومجتمعُه ُ ملزمون بالبحثِ عن حلول ٍ تحميه من أمراض ٍ نفسيةٍ أو كما يقولون إنَّ المتقاعدَ تعني مت قاعد.