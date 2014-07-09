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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

متى نشعر بخفض العيش؟

ورفاهية الحياة؟ وكل ذلك رهين بالتنمية وزيادة الانتاج المحلي، والتنمية تبدأ من حيث تكتمل البنية التحتية، الأمر الذي لم يتحقق بعد في كلّ أنحاء المملكة رغم مضيّ أكثر من خمسين عاماً على انطلاقها، والدولة أدركت أهمية التنمية وخاصة في التعليم ورصدت له أخيراً حوال 80 ملياراً من الريالات علاوة على المبلغ المرصود في الميزانية، ونصف المبلغ الإضافي خصص لبناء مدارس، ولكن هل تبنى هذه المدارس؟ تلك هي المسألة، إنّ النذر لا توحى بذلك، ومنها هذا الخبر الذي نشرته صحيفة الاقتصادية في عددها رقم 7574 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1435 الموافق 7 يوليو 2014، وهو ينبئ عن تأخر تسليم 90٪ من مشاريع وزارة التربية والتعليم في جدة، وهو تأخر يصل في بعضها إلى ستة أعوام، وبعامة تبلغ نسبة الإنجاز حوالي 7٪، وإذا كانت هناك مشاريع متأخرة بنسبة 90٪ ، فإنّ العشرة في المئة الباقية لم تكتمل تماماً، حيث إنّ نسبة الإنجاز فيها، كما تقول الصحيفة، لم تتجاوز50٪، والآن يحقّ لنا أن نتساءل: هل تستطيع الوزارة أن تنجز هذا الكمّ الهائل من المشاريع؟ عبثاً نتساءل، والحل هو تكليف مكاتب استشارية عالمية بالإشراف على تنفيذها ومتابعتها، ثمّ إنّ سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أبدى استعداد الحرس الوطني بتنفيذ مشاريع الإسكان، فلماذا لا نعهد له ببناء المدارس وأرامكو عندها الآن ما يكفيها، كما يمكن أن نستعين كما اقترح أحد القراء الذين يتابعون ما أكتبه، بسلاح المهندسين في القوات المسلحة، فلنحقق ذلك، وحقّ للمواطنين أن ينعموا بخفض العيش.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/951003

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