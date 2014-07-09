أنهار رمضان في سودة عسير

هطلت الأمطار الأكبر من حيث الكمية في السعودية خلال يوم أمس على منطقة عسير التي يعتبرها الكثيرين المنطقة المناخية الأولى في البلاد ، حيث سجلت وزارة المياه والكهرباء كمية تلك الأمطار برقم تجاوز 141 ميللميتر هو الرقم الأكبر من حيث كمية الأمطار التي هطلت في بعض المناطق السعودية .

ويظهر الفيديو المصور زخات من البرد تهطل على مناطق مرتفعة من عسير ومياه تعبر الشوارع بعد استمرار هطول الأمطار لفترة ليست قصيرة من نهار يوم أمس ، وهو اليوم نفسه الذي شهد هطول أمطار أخرى على بعض المناطق المتفرقة من السعودية لكن اكثرها هو ما تم توثيقه عبر هذا الفيديو .

وتعرف السعودية طقساً حاراً هذا العام جعل فلكيين يعتبرون شهر رمضان هو الأسخن طقساً منذ 33 عاماً حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الخمسين درجة مئوية خاصةً في مناطق وسط وغرب وشرق السعودية في فترة صيفية ستمتد إلى ما بعد عيد الفطر المبارك حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً تدريجياً بعد ذلك .

ويقضي السعوديون هذا العام فترات صيام طويلة حيث تصل إلى خمسة عشر ساعة وخمسون دقيقة في مدينة الدمام كرقم قياسي مقابل خمسة عشر ساعة ودقيقتين في العاصمة الرياض واربعة عشر ساعة وخمسون دقيقة في منطقة مكة المكرمة .

