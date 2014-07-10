تحذير من فرش أسنان أطفال قد تؤدي إلى الاختناق

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى قيام شركة رانير Ranir Corporation باستدعاء عدد من فرش الأسنان الكهربائية الخاصة بالأطفال، وذلك لوجود عيب مصنعي قد يتسبب في انفصال رأس الفرشاة الكهربائية عن مقبضها ما يؤدي إلى احتمالية حدوث اختناق للأطفال دون ثلاثة أعوام .

وأكدت الهيئة أن فرش الأسنان المستدعاة لم يتم فسحهما من قبل الهيئة، عبر منافذ الدخول، ولكن قد يكون المستهلك حصل عليها بطرق أخرى.

وأوصت الهيئة جميع مستخدمي فرش الأسنان الكهربائية محل التحذير، بالتوقف عن استخدامها، ودعت المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية إلى الإبلاغ عن أي مشكلة أو عيوب تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة.

