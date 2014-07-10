عرعر..إغلاق 12 محلاً مخالفاً للتأنيث

أسفرت حملة تفتيش قامت بها عدد من الجهات الرسمية في أسواق الذهب في مدينة عرعر أول من أمس، مكتب العمل، أمانة المنطقة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إغلاق ١٢ محلاً مخالفاً للقرار الملكي الصادر الخاص بتأنيث المحلات.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ حامد العازمي بأن الحملة أغلقت (١٢) محلاً مخالفاً للقرار الملكي الصادر الخاص بتأنيث المحلات كما أنذرت آخرين ومنحتهم فرصة للتصحيح وتوعدت اللجنة بعقوبات شديدة في حال تكرار مخالفة القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن وزاد العازمي بأنهم حريصون لتوفير بيئة عمل أمانه ومريحة للمرأة وإزالة كافة المعوقات التي قد تقف بطريقها والحرص على الخصوصية الكاملة لها وأضاف ان حملات التفتيش لن تتوقف وستكون بشكل مستمر لرصد أي مخالفة بهذا الشأن وتطبيق العقوبات المستحقة .

