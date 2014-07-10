ما أحلى الرجوع إليه.. وإليها

كل البدايات جميلة مشرقة وبيضاء لكن النهايات ليست كلها قاتمة وسيئة فبعض النهايات أجمل من البدايات وأجملها التي تشكل بدايات جديدة، أما الأجمل على الإطلاق فهي تلك البدايات المكررة لأمور نعتقد أننا انتهينا منها ثم نكتشف أن حالنا كحال خالد الفيصل حين قال: "لا ما انتهيت توّي معك يا أجمل العمر ابتديت"

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في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ولدت بدايتان من رحم نهايتين، الأولى جغرافية والأخرى تاريخية، جغرافيا انتقلت للعمل إلى المكتب نفسه الذي جلست عليه في أول يوم عمل لي، وهو الذي أكتب لكم منه حاليا، إنما بعد أن خضع لبعض عوامل الزمن التي فرضت عليه بعض الترميمات فغيرت موقع الباب، المدخل والمخرج، وتاريخيا أكتب لكم مقالا في صدر الجريدة التي كتبت فيها مقالي الأول في عددها الأول لأعود إليها وإن كان من باب تغير موقعه أيضا.

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تتغير مواقع كل الأبواب وتتشابك بين مدخل ومخرج إلا بوابة الوطن الذي لا ندرك جماله إلا حين نغادره ويعيدنا الحنين لنعود له فيشرع أحضانه لنا دون أبواب موصدة نحطمها بل نحطمه هو، ونبكي على خرابه فيطبطب علينا وهكذا كل الأوطان جميلة لكن أبناءها يشوهونها ثم يدركون جمالها وهي مشوهة بيدهم!

وحين يسعى البعض جاهداً لتشويه وطن تنبت وردة وسط الخراب هي كل جمال الكون لو يدركون بعض جمال الوطن.

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بين وطن ووطن، نبدأ وننتهي، لنكتب محكومين بالأمل والحيرة، وعادة يحتار المرء أمام أحد أمرين: أمر يجهله تماما فلا يعرف ماذا يقول عنه، وأمر يعرفه حق المعرفة فيحتار ما الذي يقول وما الذي لا يقول وأين يبدأ وأين ينتهي؟ وأحيانا تعيده نهاية الأشياء لبدايتها فتتضاعف حيرة... مثل حيرتي هنا!

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وحيرة الكتابة تفوق حيرة الكلام فالكتابة توثيق لقول قد تقوله متسرعا فتسترد قول: "ما قلت" في حين أنك حين تدون كلماتك تكون بمثابة شهادة وهذه الشهادة قد تكون لك أو عليك وقد تكون إضافة لك ولمن يقرأها وقد تكون نقصانا لقدرك ووقت من يقرأها وجدوى الكتابة في قراءتها فإن كنت تُقرأ فتلك مصيبة.. وإن كنت لا تُقرأ فالمصيبة أكبر.

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هنا تتشابك القراءة والكتابة فحين كانت الكلمة في البدء كان أصلها القراءة ومن هنا تضاعف أهمية من يقرأ من يكتب، هناك من يقرأ ولا يكتب وهو خطر مستشرٍ على من يكتب لأنه "متقعد له"، وهناك من يكتب ولا يقرأ وهو خطر مستشر لأنه يعطي ما يفتقد، وهناك من يقرأ ويكتب فيخجل مما يكتبه حين يقرأ ما يكتب غيره كحالتي دائما وهناك "الطفشان" من لا يقرأ ولا يكتب الذي حاله كحال قول الشاعر: "المستريح اللي من الهم خالي"

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بدأت كتابة المقالات اليومية في جريدة الوطن التي عرفتها في بدايتها وبدايتي فبدأنا سوياً لأنها كانت تشبهني وأشبهها ولو قليلاً أو لعلني أدعي ذلك لجمالها الذي كدت أن أغار منه لدى زيارتي إلى موقعها فور افتتاحها في أبها، أتذكر أنني زرتها في شهر أغسطس (آب) وكان وائل كفوري على بالي طيلة الزيارة وهو يردد: "معقولي تشتي في آب؟" وكنت أردد يبدو أن "ابن كفوري" لم يسمع عن آب أبها الأبهى!

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ومن الجنوب إلى الشمال، إلى الكويت التي أكتب منها حالياً مقالاً يتكرر ولو لمرة واحدة إلى الوطن السعودية، ولم أكن من قبلها أكتب المقالات، ربما عدوني مبتدئة أحتاج التدريب هنا وهناك، وعددت نفسي هاوية صحافة، عاشقة لقلب ميادينها، داخل الكويت وخارجها، خضت معارك بين واشنطن ونيويورك وجوانتانامو خرجت منها بتجربة وحيدة في عالم النشر لـ"كويتية في جوانتانامو" أدركت بعدها أن الكتابة قدري سواء كانت أسبوعيا أو يومياً وهو القدر الذي أعادني إلى قدر وتجربة تعيدني إلى التجربة الأولى في أحضان "الوطن".

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ذاكرة الوطن ذكرياته فالذكريات تصنع وطنا، وللوطن ذاكرة تحفظ أدق التفاصيل في حين تضعف ذاكرتنا بازدحام الذكريات، وهكذا يضعف قلمي وقلبي وأنا أنزف ذاكرة بين وطنين متشابكين كلما حاولت أن أكتب عنهما كتباني وأربكاني ربكة اللقاء الأول التي تتكرر كلما تكرر اللقاء فكيف إن كان اللقاء بعد نحو أربعة عشر عاماً هي امتداد المسافة الزمنية بين مقالي الأول ومقالي الأخير في وطني "الوطن"؟

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هنا حيث بدأت وحيث منحت الفرصة في البداية والتعثر والنهوض والانطلاق والركود والانتشار والاختيار دون تجربة ودون اختبار واتسع صدركم لشخبطتي اليومية عندكم أعود لأكتب لكن مجددا... ولا أظن أنني اليوم كتبت شيئا غير الشخبطة بفضل اللخبطة التي فرضتها اللحظة المتأرجحة بين ماض يحضر فجأة في طريق المستقبل، فلا أعرف كيف بدأت ولا كيف انتهي ولا كيف أكيّف عودة البدايات عند النهايات في الوطن.. وما أحلى الرجوع إليه.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx