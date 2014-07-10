محمد بن نايف: التوجيهات تقضي بتسهيل أمور المواطنين

تدارس أمراء المناطق في اجتماع عقدوه مساء اليوم في جدة، تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

ورحب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في بداية الاجتماعية أمراء المناطق، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد، مؤكدًا التوجيهات لتي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف إمارات المناطق.

وأوضح وزير الداخلية أن الاجتماع تدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تمحورت حول تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق، والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءتها وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم، إضافة إلى تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات لإرساء مبادئ العدل والمساواة وتكريس العمل المؤسسي، كما تطرق الحديث عن مباني المحافظات والمراكز التي تم انجازها وتنفيذها أو تلك التي تحت التنفيذ وإجراءات الطرح التي بلغ عددها 172 مشروعاً .

وفي ختام الاجتماع توصل الأمراء إلى عدد من القرارات والتوصيات، التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع .

