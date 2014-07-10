مفحط يطلق النار على الدوريات وتحترق سيارته

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي أنه تبلغت دورية الحراسة بمنتزه الامير سعود عن قيام صاحب سياره من طراز جمس بالتفحيط بالقرب من المنتزه واثناء محاولة إيقافه لاذ بالفرار دون أدنى مسئولية بمن حوله.

واشار الزنيدي إلى أنه حفاظاً على سلامة مرتادي المنتزه تمت متابعته من بعيد وعند محاولة الأجهزة الأمنيه القبض عليه قام باطلاق النار في الهواء مع هروبه بالمركبه.

وأوضح عند البحث عليه عثر على السياره متوقفة باحد الاحياء بعد نشوب حريق داخل السيارة حيث تمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني، واتضح ان السياره مسروقه ومعمم عليها من قبل شرطه القصيم ولا يزال البحث والتحقيق مستمر.

