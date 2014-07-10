11 حالة غرق وتسمم في حائل خلال رمضان

باشرت فرق الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر بحائل خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان 224 بلاغا متنوعا، وقد شكلت الحوادث المرورية النسبة العظمى، حيث بلغ عددها 84 حادثا، فيما شملت الإحصائية 69 بلاغا عن حالات مرضية، وتضمنت 31 بلاغا عن حالات إغماء وغيبوبة، فيما 15 بلاغا عن حالات سقوط، إضافة إلى 8 بلاغات عن نشوب حرائق، و6 بلاغات عن وقوع إصابات بسبب المشاجرات، و11 بلاغا تنوعت بين بلاغات ولادة وغرق وتسمم ونزيف وضربات شمس وحالات نفسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة حائل، محمد الطيار، أن الهيئة تعاملت مع جميع البلاغات الواردة إليها على الوجه المطلوب، مبيناً أنه جرى قبل رمضان تجهيز 15 فرقة إسعاف، شملت الفرق الميدانية، إضافة إلى فرق الإسناد والإسعاف المتقدم وطائرة الإسعاف الجوي والقيادة الميدانية.

وأكد أن هذه الفرق دعمتها الهيئة بأكثر من 30 آلية تحتوي على كافة المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.