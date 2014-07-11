يمنيون حاولوا تهريب نصف طن حشيش

أحبطت دوريات حرس الحدود في جازان تهريب نحو نصف طن حشيش أخيراً.

وقال بيان صحافي صادر عن حرس الحدود، اليوم الجمعة "تمكن رجال حرس الحدود بمركز أم الرائد التابع لقطاع حرس الحدود بفرسان بمنطقة جازان، فجر الاثنين الماضي، من إحباط محاولة تهريب 525 كلغ من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد مركب عند دخوله إلى المياه الإقليمية السعودية ومتابعته واعتراضه، وضبط المواد المخدرة فيه، والقبض على مهربيها وعددهم 6 أشخاص يمنيو الجنسية، كما تم القبض على مستقبلي المواد المخدرة بمنطقة مكة المكرمة، وعددهم شخصان سعوديان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 / 9 / 1435هـ، وقد تم إحالة المتهمين بالتورط في هذه الجريمة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية".