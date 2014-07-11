السعودية.. ابن يقتل والده في حريق ينبع

قتل ابن والده في حريق في ينبع، بعدما باشرت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني حادث حريق نشب اليوم في أحد المكاتب بمدينة ينبع. وفي التفاصيل، فإن شرطة محافظة ينبع تلقت بلاغاً من عمليات الدفاع عن نشوب حريق في أحد المكاتب، وأثناء مباشرة الحريق تبين وجود شخص متوفى داخل المكتب، وتم الانتقال من قبل شرطة المحافظة.

وأضاف بيان من الشرطة "اتضح وجود جثمان شخص في العقد السادس من عمره عليه آثار دماء وضربات متفرقة في الرأس، عند ذلك انتقلت الأدلة الجنائية وتمكن فريق البحث من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واتضح أنه ابن المجني عليه، ويبلغ من العمر ٢٦ عاما تم إيقافه تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص وأودع جثمان المتوفى، والإيعاز للطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليه، ولاتزال التحقيقات جارية".