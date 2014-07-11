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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

التزوير عندنا مسلسل مكسيكي

أي يبدأ ولا ينتهي وخاصة، وكما تعرفون، في وزارة الصحة، وبالأمس أي بتاريخ 7 يوليو، كتبت عن رئيس قسم تخدير في أحد المستشفيات في المنطقة الشرقية، اكتشف المسؤولون أنّ شهادته مزورة، وقلت إنّ هذا الذي بان، وما خفي كان أعظم، وفعلاً تبين اليوم كما قالت إحدى الصحف، أنّ هناك حالات تزوير في الوزارة كشفتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بلغت وهو رقم بالغ: 828 حالة، إضافة إلى تسجيلها، وهو رقم أبلغ، 1929 حالة تزوير في القطاعات الصحية الخاصة منذ البدء في تطبيق مشروع التدقيق الإلزامي لمؤهلات الممارسين الصحيين قبل أربعة أعوام، إضافة إلى تسجيلها 314 حالة تزوير خلال العام الماضي.

وإذا كنّا لا نعجب من حالات تزوير في الوزارة؛ لأنّ الفساد معشش ومتجذر في الأجهزة الحكومية، فإننا لا نفهم السبب في حدوث تزوير في القطاعات الصحية الخاصة، ولا سيما إنها ضعف حالات التزوير في الوزارة، فهل من المعقول أن تبلغ الغفلة بأصحابها إلى هذا الحدّ، أم أنّ هناك أمراً لا نفهمه وهو الأرجح، ومبلغ الخطورة أن التزوير وقع في تخصصات فنية حرجة وحساسة، ويترتب على الخطأ فيها جرائر جسيمة، كالتمريض، والصيدلة، والمختبرات، ويبدو أنّ أمام الوزير الملكف مهمة لا تقل عن مهمة مكافحة فيروس الكورونا.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/951574

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