القبض على 45 عاملاً يمتهنون البيع العشوائي

قبضت فرق أمانة منطقة الرياض مساء أمس الخميس خلال الحملة الرقابية على الباعة الجائلين ( غير السعوديين ) وبمشاركة الجهات الأمنية المتعددة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 45 ) عاملاً مخالفاً أثناء مزاولتهم للبيع العشوائي في الشوارع العامة في حيي ( المرقب وثليم )، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

كما أزالت الفرق الميدانية أكثر من ( 10) مباسط كماليات متنوعة من داخل الحي و صادرت ( 4000 ) نوع من الخضروات والفواكه التي يتم بيعها بشكل عشوائي داخل تلك الأحياء ،إضافة إلى حجز ( 27 ) ميزاناً و( 25 ) عربية أثناء مداهمة مواقعهم .

وسلمت جميع المصادرات التي تم ضبطها من الباعة الجائلين غير السعوديين إلى الجمعيات الخيرية ، وتنظيف جميع المواقع العشوائية من المباسط بواسطة عمال النظافة .

وشارك خلال الحملة الرقابية الخاصة بالباعة الجائلين غير السعوديين وحدة إدارة الراحة والسلامة ودوريات الأمانة وإدارة النظافة وإدارة المهات والواجبات وفرقة إدارة الضبط الإداري ( الحملة الأمنية ) ، والجهات الأمنية الأخرى ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

