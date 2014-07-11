مسجد "الإجابة" الذي أناره الرسول

يقع في الجغرافيا بين المسجد الحرام ومشعر منى، وفي تأريخ الإسلام بين البعثة والهجرة، وفي الأحداث إبان إجحاف قريش بمحاصرة الرسول وأوائل المسلمين معه اقتصاديا ومعنويا ونفيهم إلى زاوية مظلمة أنارها الرسول والوحي.

قالت أفواه التأريخ عنه أسماء أكدها "الإجابة"، وميزات أعلاها "صلاة الرسول فيه يوم الفتح ذات مغرب"، وعمارة متوالية كانت أوضحها في القرن السابع الهجري، وقال الواقع إن مكة المكرمة و أهلها حفظوه عبر السنين من النسيان وامتداد العمران.

ينتمي مسجد الإجابة إلى قائمة أولويات المعتمرين والحجيج إذا أرادوا استنشاقا لعبق تأريخ رسولهم، وسنوات ما قبل الهجرة ثم يوم انتصاره الكبير يوم الفتح، وتزكية لكل عهود الإسلام المنصرمة لقدرتها في الحفاظ على هذا الأثر بما فيه البناء السعودي الجديد له. يتسع مسجد الإجابة لصلوات ودعاء، واختلاف كتب التأريخ حول تأصيل المكان والزمان خاصتيه، ويتمسك بكونه جزءا من نفحات الرسول، وشاهدا يرفع مع صوت الأذان تذكيرا بحجم معاناة المسلمين الأوائل وانتصاراتهم.

