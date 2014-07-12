استمرار عمليات الإطفاء في حريق خمرة جدة

كشفت مصادر لـ "العربية.نت" أن وحدة إطفاء أعطبت تماما في الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بحي الخمرة جنوب جدة، وما زال التعامل معه حتى الآن.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم وليد أبو شنب في بيان وزعه أن نسبة السيطرة على حريق جنوب جدة حتى الآن 60% ومازالت الفرق في الموقع لمكافحة الحريق.

وأشار أبو شنب إلى أن ‏‫بلاغا ورد لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم عن تصاعد أدخنة نيران تنبعث من حي الخمرة جنوب جدة في مجموعة من الطبليات والمخلفات البلاستيكية والخشبية. وقال إن 9 فرق بالإضافة للوايتات والآليات المساندة باشرت عملية إطفاء ومحاصرة الحريق لمنعه من الامتداد لمواقع مجاورة ولا يوجد إصابات.