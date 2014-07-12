شخص يستغل جهل المسنين لسرقتهم

استغل شخص جهل المسنين لسرقتهم في منطقة القصيم. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم، النقيب بدر السحيباني، أن شرطة محافظة الرس تمكنت من الإطاحة بلص الصرافات الآلية الذي كان قد تخصص في الاحتيال على كبار السن في فترات سابقة، وذلك بعد ورود عدد من البلاغات من قبل بعض المواطنين والمقيمين، متضمنة تعرضهم للنصب والاحتيال أثناء ارتيادهم لأجهزة الصراف الآلي وإجرائهم للعمليات المصرفية.

وأوضح "يقوم المتهم بمخادعة ضحاياه من كبار السن والمقيمين ممن تنقصهم المعرفة التامة بالتعامل مع تلك الأجهزة، ويتظاهر بمساعدتهم وتقديم العون لهم، ومن ثم يستولي على بطاقاتهم المصرفية، ويقوم باستخدامها في سحب مبالغ مالية لحسابه الخاص دون علم صاحب البطاقة.

كما يتظاهر في أحيان أخرى بطلب مساعدته في إجراء عمليات تحويل مالية لأشخاص آخرين، ليحصل بذلك على البطاقة المصرفية للشخص الذي يقدم له المساعدة ويستغل ثقته به بسحب مبالغ مالية لصالحه من ذلك الحساب، حيث بلغ إجمالي تلك المبالغ التي استولى عليها ما يزيد على ثمانين ألف ريال".

وأشار إلى أنه بعد التحريات تم رصد المتهم والقبض عليه، وأقر بقيامه بعشر عمليات سابقة، موضحا أنه يجري حاليا استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم البالغ من العمر 38 عاما، وحصر البلاغات التي تمت وفق هذا الأسلوب لمعرفة ما إذا كان المتهم متورطا بقضايا أخرى مماثلة، وذلك تمهيدا لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.