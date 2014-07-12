شرطة مكة تضبط عصابة سرقة منازل ونشل معتمرين

تحقق الجهات اﻷمنية المختصة في شرطة العاصمة المقدسة مع تشكيل عصابي، قبض عليهم، بتهمة سرقة منازل ومحال تجارية، إضافة إلى تورطهم في نشل المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وفي بيان رسمي صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة، تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أكد الناطق اﻹعلامي باسمها المقدم عاطي بن عطية القرشي أن : "شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من القبض على عصابة من جنسية عربية، مكونة من تسعة أشخاص، تخصصوا في سرقات المنازل والمحلات التجارية ونشل المعتمرين وزوار بيت الله الحرام".

واكد المقدم القرشي بأنه : "تم ضبط أفراد العصابة، وبحوزتهم عدد كبير من العملات الأجنبية، وأجهزة الاتصالات والأغراض الشخصية، تورطوا بنشلها من مواطنين ومقيمين، كما ضبط بحوزتهم 12 إسطوانة مسروقة ومولد كهربائي".

وخلص القرشي إلى أن المتهمين موقوفين في مركز شرطة أجياد، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، لمعرفة مدى تورطهم في ارتكاب قضايا مماثلة من عدمه، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة