وعي الأسئلة الدينية

ينطلق وبشكل كأنه واحد: أي العمل أفضل؟ هذا السؤال الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من مرة، من شخصيات متعددة في إدراكها وفي ظروفها، واختلفت في زمن السؤال ومكانه، لكنها اتفقت على نصه: «أي العمل أفضل يا رسول الله»؟ وبالطبع هو سؤال عن أفضلية مطلقة، الدافع له نفس تواقة وعزيمة قوية، لكن الشأن كل الشأن كان في الجواب النبوي، الذي لم يصدر من مخزون الذاكرة، أو أرشيف الفتاوى، كنسخة مخزنة للأسئلة المتطابقة أو المتشابهة، لكنه الجواب والمعرفة، الجواب والأسنة، الجواب والحقيقة، فلكل حال ولكل شخص ولكل ظرف ومرحلة جوابها، لاسيما والسؤال عن الأفضل الذي لا يتحقق بمجرد الفعل، أو الفعل المجرد عن مقاصده ومآلاته وظروفه، ولنستعرض الأجوبة النبوية كتجربة تدينية رائعة.

انطلق هذا السؤال من أبي ذر رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله» متفق عليه، والسائل الثاني هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وفي الترمذي عن أبي هريرة يأتي هذا السؤال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم أي شيء؟ قال: «الجهاد سنام العمل»، قيل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور».

إن السؤال عن الأفضل قوة في العزيمة، لكن الأفضلية تقتضي معرفة الحال والمآل، فالحال بالنسبة إلى الفاعل المتدين ولمن حوله ومن يتأثر به، وأيضاً ما تؤول إليه هذه الحال، لأن المقياس النبوي للعمل هو: «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» كما في الحديث الصحيح، ولعل تجربة أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو الذي يحكيها تبيّن أثر الحال والمآل، إذ قال: أَخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت الذي تقول ذلك»؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقَم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر»، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فصم يوماً وأفطر يومين»، قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم»، فقلت: لأني أطيق أفضل من ذلك، قال: «لا أفضل من ذلك»، ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ من أهلي ومالي.

من هنا نفهم أن السؤل عن الأفضل هو سؤال عن الأفضل حقيقة وليس لمراغمة النفس بتدين لا تطيقه، وفي الحديث: «عليكم عباد الله بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا»، والجواب عن الأفضل يجب أن نفهمه على أنه جواب متحرك بحسب أربعة عوامل مؤثرة، هي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فكل من هذه الأربعة يفرض أفضليته، وأمثلة ذلك في الحياة، فالزمان كرمضان، والمكان كمكة، والأحوال كالحرب والسلم، والأشخاص كالغني والفقير وهكذا.

إن الوعي الديني في السلوك لا يقل عن أهميته في مستوى الفهم، بل أدق وأكثر حساسية، إذ يتم من خلال النفس البشرية التي لها طبيعتها ودوافعها ونوازعها.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"

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