إحباط بيع 25 ألف سلعة غذائية فاسدة في القريات

أحبطت وزارة التجارة والصناعة بيع أكثر من 25 ألف سلعة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها في مستودعات ومراكز تجارية في محافظة القريات.

ورصد المراقبون خلال جولات تفتيشية مفاجئة تخزين كميات كبيرة من تلك السلع داخل مستودعات بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى على الفور مصادرتها وإتلافها نظراً لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، واستدعت الوزارة ملاك المستودعات والمحال التجارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

واشتملت الكميات والسلع المضبوطة على أصناف مختلفة ومتنوعة من عبوات البسكويت والبطاطا المجففة، إضافة إلى عبوات أخرى من المشروبات الغازية والعصائر المختلفة، والمخزنة وسط مستودعات عشوائية تنتشر فيها الحشرات والقوارض، إلى جانب وجود كميات من إطارات السيارات المستعملة وسط تلك المستودعات.

