إيداع أكثر من 270 مليون ريال في حساب "إبراء الذمة"

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن إحصائيات الربع الثاني لحساب إبراء الذمة وشهر يونيو لعام 2014م، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الحساب منذ تأسيسه في عام 2006م وحتى نهاية الربع الثاني 2014م، أكثر من 270 مليون ريال بواقع 32.286 عملية إيداع.

وأوضح المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين، أن الحساب استقبل خلال شهر يونيو من العام الجاري أكثر من 2.5 مليون ريال عبر 501 عملية إيداع، فيما استقبل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يقارب 9.1 مليون ريال عبر 1554 عملية إيداع، وبنسبة نمو بلغت 8% في عدد الإيداعات مقارنة بما تم إيداعه في الربع الثاني من العام 2013م، في حين بلغ إجمالي الإيداعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو من نفس العام أكثر من 14.6 مليون ريال.

