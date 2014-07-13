البئر الذي استفاد منه البشر

بئر طوى، كاد ان يذهب مع الذاهبين من الاثار ، لكن تدخل بعض اهل الخير اسعف ذلك ورفع السيف من على رقبته واصبح اليوم معجزة اصبح وحيد وكل من حوله من المنازل ذهبت لصالح التوسعات الاخيرة .

وطبقاً لتقرير قناة العربية، فإن قبل الإسلامِ، أغرق أهل مكةَ مدينتهم بكثرة الأسماء، يكاد يكون كل شبر منها له اسم ، بما فيها بئر طوى ، المحتفظة حتى الآنَ بسِماتِها القديمةِ في البناء ، و الماء الحائز على إجلال المسلمين له لأن رسولـهم استحم فيه ذات ليل سابق لأحد اهم أيامهم.

ففي ليلة يوم فتح مكة ، اناخ جيش المسلمينَ التاريخ قبل الركابِ بالقرب من بئر طوى توزع مياهَها على مكة، ووزعَ الرسول جيشه عليها، بينما اتجه مباشرة الى الكعبة ، فكانت في الماءِ و الجيشِ حياةٌ لأهلِها و نبتت أمةٌ امتدت فروعها الى كل زوايا الأرض.

